Четверо волонтерів в одному із сіл Коломийського району, що на Івано-Франківщині, створюють дрони для ЗСУ. Виробництво налагодили вдома і роблять це безоплатно. Від початку 2024 року вони відвезли на передову дев'ять безпілотників, але мріють вийти на показники — 300 дронів у місяць.

Як волонтери налагодили виробництво та що для цього зробили, читайте у матеріалі Суспільного.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, хтось з нас ухвалив рішення повернутися в Україну"

Волонтери заснували громадську організацію "Три дрони" — стільки їх виготовили у січні 2024 року, коли почали роботу. Вони самотужки виробляли деталі, проєктували та створювали безпілотники, налагоджували закупівлі комплектувальних матеріалів за межами України, а також збирали гроші.

Волонтерка Христина Яцина каже: вся їхня команда — з одного села. До повномасштабного вторгнення вони жили у Польщі, Італії та Франції. Коли почалася велика війна, вирішили повернутися в Україну.

Олег Яремчук з іншими волонтерами особисто відвозить БпЛА на передову. Фото: Христина Яцина

"Перші три дрони, які ми виготовили за власний кошт, передали, щоб зрозуміти, чи взагалі військові їх схвалять, тому що хлопці вчилися все робити по YouTube. Ми — не інженери, не спеціалісти. Військові все схвалили, дали нам "зелене світло", — каже Христина Яцина.

Василь Лукінчук, який проєктує та розробляє дрони, за власні гроші придбав два 3D-принтери, що допомагають волонтерам самостійно виробляти деталі цілодобово.

"Принтери постійно друкують різноманітні деталі, наприклад, кріплення для антени, поворотний механізм, батареї для дронів, які ми вже зібрали й вони чекають на відправлення. Також — різні інші компоненти: камери, антени, відеопередавачі", — пояснює Василь Лукінчук.

"Можна робити й 300 дронів на місяць, якщо повністю присвятити себе цій справі"

Вартість одного безполітного літального апарата з акумулятором обходиться у 15 тисяч гривень. Гроші на закупівлю матеріалів донатять небайдужі. Найбільше часу йде на закупівлю деталей. Їх привозять з-за кордону, каже Олег Яремчук, який складає дрони.

Які саме робити безпілотники та як їх вдосконалювати, волонтерам пояснюють бійці. Фото: Христина Яцина

"Наша команда може робити й 300 дронів на місяць, якщо повністю присвятити себе цій справі. Але кожен з нас змушений ще годувати свою сім'ю, заправляти автомобіль і комуналку платити. Так що доводиться і працювати, а це вже — як хобі, щоб допомагати нашій армії", — говорить Олег Яремчук.

"Війна зараз — не танками, не автоматами, не гранатометами, а технологіями й дронами"

Олег Яремчук з іншими волонтерами особисто відвозить БпЛА на передову. Кілька днів тому вони потрапили під обстріл. З його слів, дронів на фронті вкрай бракує. Які саме робити безпілотники та як їх вдосконалювати, волонтерам пояснюють бійці.

Волонтери заснували громадську організацію "Три дрони" — стільки їх виготовили у січні 2024 року. Фото: Христина Яцина

"Війна зараз — не танками, не автоматами, не гранатометами, а технологіями й дронами. Наші сили щодо виробництва і забезпечення дронів, як би не важко це було визнати, слабші десь разів у три по всьому. Бо у них (росіян — ред.) йде це виготовлення на державному рівні", — каже Олег Яремчук.

Наразі волонтери продовжують збір на закупівлю комплектувальних матеріалів для виготовлення дронів. Зі слів Олега Яремчука, вже мають нові запити від бійців.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube