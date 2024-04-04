Вижницька громада Чернівецької області виграла 100 тисяч доларів у конкурсі від програми USAID DOBRE. За ці гроші планують купити портативний УЗД апарат, з яким зможуть робити безплатну діагностику жителям чотирьох сіл протягом року.

Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник центру первинної меддопомоги Вижницької міськради Дмитро Паламарюк.

За його словами, спеціалісти виїжджатимуть до Селятина, Конятина, Усть-Путили та до Банилова. Робитимуть це у заздалегідь визначені дні. Приїжджатиме команда з лікарів УЗД, терапевтів та профільних спеціалістів.

УЗД-діагностика буде безплатною, проте консультації акушер-гінеколога можуть бути платними.

Що відомо про конкурс

У конкурсі проєктів від програми USAID DOBRE взяли участь 22 громади. Окрім Вижницької громади, переможцям стали ще три — це Покровська та Васильківська громади Дніпропетровської області та Помічнянська громада Кіровоградської області. Громади-переможці отримають близько 100 тисяч доларів на реалізацію проєкту з міжмуніципального співробітництва.

Громади подавали заявки щодо утримання та ремонту доріг, благоустрою, економічного розвитку, медичних та соціальних послуг.

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