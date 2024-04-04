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На війні загинув військовий 128 бригади ТрО Дніпра з Сумщини Роман Бойко
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

На війні загинув військовий 128 бригади ТрО Дніпра з Сумщини Роман Бойко

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військовий, ЗСУ, Дніпро, Суми
Військовий Роман Бойко. Фото: Олександр Курбатов/Facebook

У бою на Донеччині загинув військовий 128 бригади ТрО Дніпра з Сумщини Роман Бойко.

Про це повідомив пресофіцер 128 бригади ТРО Дніпра Олександр Курбатов.

За його словами, Роман Бойко прийшов на службу з травмами від попередньої служби та інвалідністю третьої групи. Чоловік служив в АТО. На початку повномасштабного вторгнення покинув роботу в Ізраїлі та повернувся в Україну.

"Можливо ви чули про нього, бо десь мільйон триста тисяч переглядів було лише на одному з багатьох телеканалів, які знімали історію про те, як Роман потрапив на 8 днів в оточення. Роман прийняв не просто бій, а серію атак, де довелося забирати зброю вбитих орків і продовжувати битися. Йому дроном перекидали воду і батареї для рації, щоб підтримувати зв'язок, і він продовжував тримати позицію", – зазначив Олександр Курбатов.

За вісім днів Роман знищив пів сотні російських військових, підбив танк.

"Півтора місяці тому Романа запрошували на якесь шоу, просили в студію, готові були приїхати. Він тоді був у госпіталі і йому казали, що з такими травмами, старими і набутими, варто списатися. Але хто тоді залишиться у війську, питав Роман. Він вирішив залишитися", – зазначив пресофіцер 128 бригади ТрО.

Роман загинув під час бою. У військового залишилась дружина та діти.

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