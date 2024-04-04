З сімох дітей, яких повернули на підконтрольну Україні територію, четверо — з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це — 14-річна дівчинка з інвалідністю, 12–річний та два 15-річні хлопці. Їх змушували відвідувати російську школу, батьків – отримувати паспорти країни-агресора. Хлопців – підлітків поставили на військовий облік, аби надалі призвати до лав окупаційної армії", — йдеться в дописі. Також керівник ОВА повідомив, що наразі сім’ї перебувають у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи.

За даними ОВА, від початку 2024 року з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 52 дитини.

Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі 3 квітня повідомив, що на підконтрольну територію України вдалося повернути сім дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Нині вони та їхні родини перебувають у безпечному місці та налагоджують життя на новому місці.

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