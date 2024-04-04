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Зі Станіслава на Херсонщині евакуювали маломобільну жінку
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Зі Станіслава на Херсонщині евакуювали маломобільну жінку

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Херсон, евакуація, Червоний Хрест, волонтери
Волонтери Червоного Хреста евакуюють маломобільну жінку, Херсон, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Волонтери Червоного Хреста України зі Станіслава Херсонської області, який щодня обстрілюють військові РФ, евакуювали літню жінку.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

75-річну жительку Станіслава доправили до Миколаєва. Пенсіонерка проживала сама і за станом здоров'я не могла займатись домашніми справами. Далі жінку відвезуть до Дніпра, де вона проживатиме в комфортних умовах, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, станом на 19 березня після деокупації правобережжя Херсонщини через обстріли РФ 44 тисячі жителів евакуювали до більш безпечних районів України. Серед них — 6 тисяч дітей та близько 450 маломобільних людей.

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