Зі Станіслава на Херсонщині евакуювали маломобільну жінку

Волонтери Червоного Хреста України зі Станіслава Херсонської області, який щодня обстрілюють військові РФ, евакуювали літню жінку.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

75-річну жительку Станіслава доправили до Миколаєва. Пенсіонерка проживала сама і за станом здоров'я не могла займатись домашніми справами. Далі жінку відвезуть до Дніпра, де вона проживатиме в комфортних умовах, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, станом на 19 березня після деокупації правобережжя Херсонщини через обстріли РФ 44 тисячі жителів евакуювали до більш безпечних районів України. Серед них — 6 тисяч дітей та близько 450 маломобільних людей.

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