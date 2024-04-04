3 квітня близько 20:30 на автодорозі "Кіпті-Глухів-Бачівськ" на Чернігівщині, Chevrolet Lacetti виїхав на зустрічку і зіткнувся з вантажівкою Renault. В ДТП загинула родина з дитиною 2022 року народження, водій вантажівки отримав травми.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті.

Поліцейські встановили, що за кермом легковика був 33-річний водій. Також в автівці була його дружина та дитина 2022 року народження.

Chevrolet Lacetti після зіткнення з вантажівкою. Поліція Чернігівської області

Як повідомляє департамент цивільного захисту Чернігівської ОДА, дружина була 1999 року народження.

Водія вантажівки, 60-річного чоловіка, госпіталізували до Носівської міської лікарні.

Вантажівка після зіткнення з легковиком, де загинула родина з малолітньою дитиною. Поліція Чернігівської області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Досудове розслідування триває.

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