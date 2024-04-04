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Киянин продавав канабіс з вікна квартири на першому поверсі
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Киянин продавав канабіс з вікна квартири на першому поверсі

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канабіс
Вилучене під час обшуків. Фото: столична поліція

У Києві чоловік продавав канабіс прямо з вікна своєї квартири, яка знаходиться на першому поверсі.

Про це повідомляє столична поліція.

Правоохоронці перевірили отриману оперативну інформацію та задокументували продаж товару "з рук у руки".

Під час обшуків вдома у киянина 1969 року народження вилучили 79 зіп-пакетів з канабісом, а також понад 8 тисяч гривень готівки.

Все вилучене направили на експертизу, а порушника затримали. Чоловіку повідомили підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ — незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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