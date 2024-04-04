У коледжі Кривого Рогу відкрили пам'ятну дошку випускнику Валерію Лебедку

2 квітня у Кривому Розі в Індустріальному фаховому коледжі Криворізького національного університету відкрили меморіальну дошку випускнику Валерію Лебедку.

Про це йдеться на сайті Тернівської районної у місті Кривому Розі ради.

За повідомленням, випускник коледжу Валерій здобув освіту техніка-електромеханіка. У квітні 2021 року був призваний на військову службу за контрактом до Збройних сил України.

7 квітня 2022 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Вільнянськ Запорізької області.

Солдат Валерій Лебедко нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" (посмертно), нагрудним знаком "За заслуги перед містом" III ступеня (посмертно).

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