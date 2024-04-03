Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню сьогодні 3 квітня вперше з жовтня 2022 року провів розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на пресреліз французького Міноборони.

Зазначається, що Лекорню зокрема висловив солідарність з жертвами теракту у “Крокус Сіті Холі”, що стався у передмісті Москви 22 березня. Водночас міністр міністр підтвердив, що Франція не має інформації про будь-яку причетність України до інциденту та закликав Росію "припинити будь-яку експлуатацію".

Також Лекорню засудив загарбницьку війну, яку Росія розв'язала в Україні, і нагадав, що "Франція продовжуватиме підтримувати Україну настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно, у її боротьбі за свободу та мир, суверенітет, щоб принести мир і безпеку в Україну та на Європейський континент".

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі також сталася пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Зі списку загиблих, опублікованому на сайті МНС Росії, жертв атаки вже 143.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Пізно ввечері 24 березня Басманний суд Москви арештував усіх чотирьох підозрюваних у вчиненні теракту у "Крокус Сіті Холі" до 22 травня.