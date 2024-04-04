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Впродовж доби надзвичайники загасили 50 загорянь в екосистемах
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

Впродовж доби надзвичайники загасили 50 загорянь в екосистемах

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пожежа, Дніпро
Пожежа на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині впродовж доби, 3 квітня, виникло 50 загорянь на відкритих територіях, загальна площа яких склала 41 га.

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

За повідомленням, рятувальники ліквідували 33 пожежі сухої рослинності та 17 займань сміття.

Впродовж доби надзвичайники загасили 50 загорянь в екосистемах
Пожежа Дніпропетровщини. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

"Якщо ви помітили займання сухостою, лісових насаджень, або на сміттєзвалищах, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101", – повідомляють у ДСНС.

Яка відповідальність за спалювання сухої трави

За спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3060 до 6120 гривень.

Через пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.

Якщо під час пожежі загинули люди чи тварини, то санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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