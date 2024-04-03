Поліцейські розшукують 13-річну Юлію Нілову з Івано-Франківська. 3 квітня приблизно опівдні вона вийшла з дому та не повернулася.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Станом на 23:17 працівники ювенальної превенції поліції Прикарпаття розшукали неповнолітню у Франківську.

"Жодні протиправні дії щодо дівчини не вчинялися. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує", — йдеться у дописі.

Прикмети Юлії Нілової:

Зріст — 160 см, середньої тілобудови, світло-русяве волосся. Дівчина була одягнена в рожеву сукню з квітами, чорний кардиган та білі кросівки.

"Якщо вам відоме місце перебування зниклої, повідомте на лінію "102" або повідомляйте відділ ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області за телефонами: (097) 983 21 32 або (067) 497 17 87", — звертаються поліцейські.

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