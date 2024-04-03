За день 3 квітня військові РФ 11 разів відкривали вогонь по територіях Сумщини, було зафіксовано 46 ударів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

На Юнаківську громаду російський безпілотник скинув вибухівку.

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл з артилерії (2 вибухи) та пуск керованої авіаційної бомби. Внаслідок авіаудару один місцевий житель загинув, ще двоє – чоловік та його трирічна донька були травмовані.

По Великописарівській громаді били з мінометів (19 вибухів), гранатометів (6 вибухів), також були удари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Крім того, здійснено атаку дроном-камікадзе (1 вибух).

Білопільська громада: були авіаудари некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

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