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В Україні впроваджують посаду військового омбудсмена. За що він відповідатиме
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В Україні впроваджують посаду військового омбудсмена. За що він відповідатиме

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В Україні впроваджують посаду військового омбудсмена
Міністр оборони України Рустем Умєров та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Міноборони України

В Україні створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке слідкуватиме за дотриманням прав військових та їх сімей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що інституція перевірятимуть такі потенційні порушення:

• забезпечення військовослужбовців • право на відпустку • недопущення зловживання правами командирів • ненадання/недостатнє надання медичної допомоги • соціальні гарантії • порушення гендерної рівності.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше, 10 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував масштабну цифровізацію процесів у Міністерстві оборони, а також започаткування нової посади – військового омбудсмена. За його словами, наразі у Силах оборони служить мільйон військовослужбовців, з яких близько 800 тисяч – безпосередньо в лавах Збройних сил.

Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу створення посади військового омбудсмена.

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