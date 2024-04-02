У Стамбулі в Туреччині 29 людей загинули та одна постраждала під час пожежі у розважальному центрі, що перебуває на реконструкції. 6 людей затримали.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Зазначається, що пожежа спалахнула у залі, який використовувався для дискотек. До гасіння вогню були залучені 86 рятувальників та 31 транспортний засіб.

Наразі триває адміністративне розслідування інциденту. Слідством займаються двоє цивільних інспекторів та троє прокурорів. Вже було затримано шестеро підозрюваних, включно з бізнес-менеджером та бухгалтером, які відповідали за ремонт розважального центру.

Причини виникнення пожежі поки не відомі.