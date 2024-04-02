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29 людей загинули під час пожежі у Стамбулі. Загорівся розважальний центр на реконструкції
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29 людей загинули під час пожежі у Стамбулі. Загорівся розважальний центр на реконструкції

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Пожежа у Стамбулі 2 квітня
Рятувальники працюють на місці пожежі у розважальному центрі в Стамбулі, Туреччина, 2 квітня 2024 року. AP

У Стамбулі в Туреччині 29 людей загинули та одна постраждала під час пожежі у розважальному центрі, що перебуває на реконструкції. 6 людей затримали.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Зазначається, що пожежа спалахнула у залі, який використовувався для дискотек. До гасіння вогню були залучені 86 рятувальників та 31 транспортний засіб.

Наразі триває адміністративне розслідування інциденту. Слідством займаються двоє цивільних інспекторів та троє прокурорів. Вже було затримано шестеро підозрюваних, включно з бізнес-менеджером та бухгалтером, які відповідали за ремонт розважального центру.

Причини виникнення пожежі поки не відомі.

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