Близько 18:20 3 квітня російські військові завдали удару по Мерефі Харківської області.

Є влучання в землю в промисловій зоні, повідомив Суспільне Харків голова місцевої громади Веніамін Сітов.

Доповнено 21:31. Внаслідок обстрілу поранення зазнала 55-річна жінка, повідомила пресслужба облпрокуратури.

"Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. Сталась пожежа. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК", — сказано у повідомленні.

Росіяни не вперше б'ють по промисловості Мерефи — удари завдавали у 2022 та 2023 роках.

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