У Бурштині, що на Івано-Франківщині, посадили алею із 60 сакур у пам'ять про загиблих військовослужбовців громади. На дерева пов'язали синьо-жовті стрічки.

Про це інформують на Facebook-сторінці Бурштинської міської ради.

Сакури на алеї висаджували рідні та близькі полеглих військовослужбовців.

"Ми обрали сакури, оскільки це ніжне деревце — символ швидкоплинності, тендітності життя, це — скорбота і водночас — це відродження життя", — цитують на сторінці міськради дружину загиблого воїна Андрія Бойчука Катерину.

Алею сакур посадили поблизу скверу Небесної сотні. Незабаром там також планують створити Меморіал героїв.

"Це місце має стати символічним — нагадувати всім нам про подвиг наших героїв. Про те, якою ціною дається свобода. Вони любили свою країну понад усе та віддали життя за неї, тому вони варті найвищого вшанування. Наш обов'язок — пам'ятати та цінувати подвиг бійців і піклуватися про їхні родини", — сказав голова Бурштинської громади Василь Андрієшин, який теж долучився до акції.

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