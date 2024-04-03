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Авіаудар по Самотоївці на Сумщині: що кажуть місцеві
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Авіаудар по Самотоївці на Сумщині: що кажуть місцеві

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У Самотоївці на Сумщині російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі: 3 квітня російська ракета влучила у центр села. Внаслідок цього пошкоджені 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб. Також загинув 45-річний чоловік — переселенець з прикордоння. Деталі на місці влучання з’ясовували кореспонденти Суспільного.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Наслідки влучання по магазину в с. Самотоївка 3.04.2024. Фото: Суспільне Суми

Це — все, що залишилося від магазину у центрі Самотоївки. Поблизу будівлі вранці 3 квітня влучила російська ракета. У той час в магазині були покупці, говорить продавчиня Олена.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Олена, продавчиня. Фото: Суспільне Суми

"Я почула, що все летить. Я отут присіла просто. Якби тут присіла, мабуть, би вбило просто, гора цегли. А отут я присіла, а моя напарниця стояла отам коло дверей і двері просто були відкриті. Якби буди закриті, я не знаю, двері були відкриті, як раз в морозилку завантажувала товар, а я відпускала людей. Я, маленький хлопчик був, бабуся його і ще одна людина, я навіть не пам’ятаю, хто навіть", — говорить Олена, продавчиня.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Наслідки влучання по Самотоївці 3.04.2024. Фото: Суспільне Суми

Магазин був часткою сімейного бізнесу, говорить його співвласник, Олександр. Попередньо збитків, додає чоловік, завдано на понад півтора мільйона гривень.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Наслідки влучання по с. Самотоївка 3.04.2024. Фото: Суспільне Суми

"У центрі один магазин, тут було постійне скупчення людей. Це час-пік. Всі попросинались, хто на роботу, хто з роботи, хто де", — говорить Олександр, співвласник магазину.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Внаслідок обстрілу у Краснопільській громаді загинув переселенець з Покровки Володимир 1977 року народження. Фото: Суспільне Суми

Загиблий від влучання Володимир, він допомагав у цьому магазині лагодити дровник, говорить його теща Катерина.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Катерина, теща загиблого. Фото: Суспільне Суми

"Вони тут із Ромою, Рому відвезли у лікарню, спочатку у Краснопілля, тепер у Суми", — говорить теща загиблого чоловіка Катерина.

В Самотоївку разом із родиною Володимир переїхав з прикордонної Покровки, розповідає його невістка Олена. Додає - влітку планував повернутися додому.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Олена, родичка загиблого. Суспільне Суми

"Учора ввечері були в нього плани, спілкувалися, вечеряли. А вранці - я наберу вам, подзвоню. Так і не набрав. Дуже болюча втрата для нашої родини", — говорить Олена.

У обласній прокуратурі повідомили, що також поранені чоловік та його трирічна донька. Їх ушпиталили. Приміщення магазину тепер напівзруйноване. Те, що вціліло – виносять та завантажують в автівку - за словами Олександра, після того, що трапилося, відновлювати торгівлю поки не планує.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Наслідки влучання по с. Самотоївка 3.04.2024. Фото: Суспільне Суми

Будинок пані Тетяни поруч із магазином, після ранкового вибуху без жодного вцілілого вікна.

"Вибух як дав, у нас у кухні стеля обвалилася і ми нумо тікати на вулицю. Хлопчик злякався дуже, побіг отуди за баюру і ми ж тоді дивимося пала все і ми побігли далі туди", — говорить Тетяна Мороз.

Нині жінка чекає на допомогу, аби закрити вікна. Надавали будівельні матеріали волонтери гуманітарної місії "Проліска".

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Сільська рада с. Самотоївка після влучання. Фото: Суспільне Суми

Загалом цього разу вибуховою хвилею пошкоджені 20 будинків місцевих мешканців, магазини, будинок культури, лікарня, садочок та школа, говорить заступник Краснопільського міського голови Василь Лавріненко.

"Першочергово допомогу надає громадська організація "Проліска", також в нас є матеріальний резерв, в якому знаходяться дошка, покрівельні матеріали, також будемо надавати допомогу всім, хто потребує", — говорить Василь Лавріненко.

Обстріл Самотоївки на Сумщині: що кажуть місцеві
Наслідки влучання по с. Самотоївка 3.04.2024. Фото: Суспільне Суми

На сьогодні, говорить Василь Лавріненко, у громаді від початку війни пошкоджені понад 700 будинків місцевих жителів.

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