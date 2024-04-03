За перший квартал цього року в Київської області працевлаштували 272 переселенців, серед яких 87% — це жінки.

Про це повідомляє Конгрес місцевих та регіональних влад.

Переселенці можуть отримати ваучери на навчання чи мікрогранти на розвиток/створення власної справи. Найпопулярнішими професіями, на які навчаються ВПО, є кухар, психолог, соціальні працівники, медсестри.

Від початку року 25 переселенцям видали мікрогранти за такими напрямами: гуртова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів; тимчасове розміщення й організація харчування; переробна промисловість; надання послуг; освіта.

Також ВПО залучають до суспільно корисних робіт: виготовляти маскувальні сітки, ремонтувати військовий одяг та амуніцію, прибирати стихійні сміттєзвалища, підтримувати громадський порядок.

Що відомо про допомогу для ВПО та людей, які втратили житло на Київщині

У червні 2022 року в Бородянці відкрили перше на Київщині модульне містечко. Вони є також в Ірпені, Макарові та інших населених пунктах, найбільш постраждалих від російського вторгнення.

Станом на травень 2023 року, у модульних містечках регіону були вільні 3,5 тисячі місць для переселенців. Загалом там можуть мешкати 7,5 тисяч людей.

Київщина вже прийняла 334 тисячі переселенців, з яких майже 600 з особливими потребами.

Агентство ООН у справах біженців започаткувала спеціальну програму для вимушено переміщених осіб в Україні, яка зокрема допоможе покрити їхні основні потреби в оренді житла, їжі та предметах гігієни.

Також УВКБ ООН опікується відновленням будинків у Макарівській та Бородянській громадах Київської області, які були пошкоджені під час бойових дій.