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Третя весняна посівна в умовах повномасштабної війни: скільки та що вирощуватимуть на Рівненщині
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Третя весняна посівна в умовах повномасштабної війни: скільки та що вирощуватимуть на Рівненщині

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Аграрії Рівненщини станом на 3 квітня засіяли третину від запланованих посівів ярої пшениці, ячменю та вівса. Загалом під час весняної посівної прогнозують засадити 438 тисяч гектарів.

Про це повідомив на онлайн-брифінгу заступник начальника облдержадміністрації Олександр Кохан.

Він зазначив, що зараз на Рівненщині триває посівна компанія, окрім Полісся, де через надмірне зволоження ґрунтів процес не розпочали. Всього протягом 2024 року планують засадити 438 тисяч гектарів, що дорівнює торішньому обсягу. 41% посівних площ аграрії використовують під зернові культури. Ще на 31% засівають технічні культури, зокрема сою, обсяг вирощування якої значно збільшився:

“Агропромисловий бізнес в умовах війни змушений оптимізувати виробництво й вирощує ті культури, які потребують мало витрат, але мають попит на ринку. Тому сьогодні активно вирощується соя. З 31% площ під технічні культури, 19% — аграрії засівають соєю”.

За словами чиновника, проблем з наявністю паливо-мастильних матеріалів, мінеральних добрив чи насіння фермери не мають. Також Олександр Кохан додав, що за даними попередніх років обсяги аграрного виробництва на Рівненщині перевищують продовольчі потреби:

“Зернових вирощується більше, аніж у два рази, цукрових буряків – втричі, соняшника – у понад три рази, а овочів — у 1,6. Тому область може забезпечити інші регіони України та відправляти продукцію на експорт”.

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