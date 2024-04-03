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У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних Сил
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У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних Сил

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ремонт дороги
Ремонт дороги у Києві. Фото (ілюстративне): КМДА

Із 4 до 10 квітня в Києві частково обмежать рух транспорту на естакаді між проспектом Повітряних Сил та вулицею Жилянською.

Про це повідомляє "Київавтодор".

дорога дорога
Схема. Фото: КМДА

Дорожники бетонуватимуть деформаційні шви протягом декількох днів. Вони почергово обмежуватимуть рух:

  • з 8:00 4 квітня до 20:00 6 квітня — першою смугою в напрямку вул. Жилянської;
  • з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня — другою смугою в напрямку просп. Повітряних Сил;
  • з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня — другою смугою в напрямку вул. Жилянської;
  • з 20:00 8 квітня до 8:00 10 квітня — першою смугою в напрямку просп. Повітряних Сил.

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