У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних Сил

Із 4 до 10 квітня в Києві частково обмежать рух транспорту на естакаді між проспектом Повітряних Сил та вулицею Жилянською.
Про це повідомляє "Київавтодор".
Схема. Фото: КМДА
Дорожники бетонуватимуть деформаційні шви протягом декількох днів. Вони почергово обмежуватимуть рух:
- з 8:00 4 квітня до 20:00 6 квітня — першою смугою в напрямку вул. Жилянської;
- з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня — другою смугою в напрямку просп. Повітряних Сил;
- з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня — другою смугою в напрямку вул. Жилянської;
- з 20:00 8 квітня до 8:00 10 квітня — першою смугою в напрямку просп. Повітряних Сил.
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