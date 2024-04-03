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Скільки заробили голови громад Івано-Франківщини у 2023 та як формуються їхні зарплати. Інфографіка
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Скільки заробили голови громад Івано-Франківщини у 2023 та як формуються їхні зарплати. Інфографіка

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Скільки заробили голови громад Івано-Франківщини у 2023
У 2023 році найбільша кількість голів територіальних громад Прикарпаття — понад 61%, отримали зарплати в межах від 400 до 600 тисяч гривень.

У 2023 році голова Поляницької громади, що на Івано-Франківщині, Микола Поляк отримав 1 мільйон 270 тисяч 643 гривні зарплати. Найменше серед очільників громад області заробив голова Болехівської громади Іван Яцинин — 283 тисячі 734 гривні. Про це свідчать дані у деклараціях, які вони оприлюднили на сайті НАЗК.

Скільки грошей заробили голови 62 громад та що впливає на формування їхніх зарплат, читайте в матеріалі Суспільного.

Згідно з деклараціями очільників громад Івано-Франківщини п'ятеро голів у 2023 році заробили у місцевих радах понад 800 тисяч гривень.

Голови громад Франківщини, які отримали понад 800 тисяч гривень зарплат
П'ятеро голів громад Франківщини отримали понад 800 тисяч гривень зарплати. Суспільне Івано-Франківськ

Майже 18%, а це — 11 із 62 керівників громад, отримали від 600 до 800 тисяч гривень зарплат.

Голови 11 громад Франківщини, які отримали від 600 до 800 тисяч гривень зарплат
11 голів громад Франківщини отримали від 600 до 800 тисяч гривень зарплат. Суспільне Івано-Франківськ

38 голів громад заробили у місцевих радах торік від 400 до 600 тисяч гривень.

Голови прикарпатських громад, які отримали від 400 до 600 тисяч гривень зарплат
Голови громад Франківщини, які отримали від 400 до 600 тисяч гривень зарплат. Суспільне Івано-Франківськ

38 голів громад Франківщини отримали від 400 до 600 тисяч гривень зарплат
Голови громад Франківщини, які отримали від 400 до 600 тисяч гривень зарплат. Суспільне Івано-Франківськ

Восьмеро із 62 голів громад області отримали зарплату від 200 до 400 тисяч гривень.

Голови громад Франківщини, які отримали від 200 до 400 тисяч гривень зарплат
Восьмеро голів громад Франківщини отримали від 200 до 400 тисяч гривень зарплат. Суспільне Івано-Франківськ

Що впливає на розмір зарплат голів громад

Посадові оклади для голів громад визначені постановою Кабміну "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади". Вони залежать від кількості населення громади, розповів Суспільному виконавчий директор Регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук.

"Зважаючи, що в нас в області є 62 тергромади, 33 з них мають населення до 15 тисяч людей. Відповідно до цієї постанови посадовий оклад голови такої громади складає 12 тисяч гривень. 26 громад мають населення понад 15 тисяч і найвища межа — це до 70 тисяч людей. Посадовий оклад голів цих тергромад становить 15 тисяч гривень. Щодо посадового окладу для голів громад, де понад 70 тисяч населення — таких громад у нас в області є три — то їхні посадові оклади теж становлять 15 тисяч гривень", — пояснює Юрій Стефанчук.

Він додає, що на суму зарплати також впливають надбавки.

"Є надбавки за ранг, за вислугу років у розмірі від 15% до 40%. Також можлива надбавка до зарплати за високі досягнення у праці або виконання важкої роботи, яка може становити до 50%", — каже Юрій Стефанчук.

Основним чинником різниці між зарплатами керівників громад є премії, розмір яких може бути від 10% окладу, а крайня межа — не визначена. За словами Юрія Стефанчука, її встановлюють депутати сільської, селищної чи міської рад та ухвалюють рішення щодо призначення премії голосуванням.

"Податки, які надходять у громаду, формують загальний бюджет. Виплата премій здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці, а він формується від загальної кількості надходжень у місцевий бюджет. Тобто, якщо на відповідний бюджетний рік затверджений фонд оплати дозволяє надати премію, то вона надається", — розповідає Юрій Стефанчук.

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