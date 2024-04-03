Три ліцеї з Волині увійшли до переліку 25 закладів середньої освіти України, на базі яких впроваджуватимуть пілотний проєкт з реформи старшої школи.

Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. До пілотного проєкту потрапили:

Володимирський ліцей імені Олександра Цинкаловського,

Нововолинський ліцей №8

Раково-Ліський ліцей у Камінь-Каширському районі.

"Це перші заклади в нашій області, які розпочинали роботу за програмою "Нова українська школа" ще за рік до того, як у системі НУШ почали працювати усі школи в Україні", — говорить Наталія Матвіюк.

Зі слів начальниці обласного управління освіти, на базі цих навчальних закладів з 2025 року будуть впроваджувати профільну старшу школу.

"Це важливий крок, оскільки у 2027 році вся Україна має перейти на нову модель профільної середньої освіти, коли з'являться академічні або професійні ліцеї", — зазначила посадовиця і додала, що згодом управління освіти і науки облдержадміністрації має затвердити мережу профільних ліцеїв старшої школи на Волині.

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