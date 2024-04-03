У рамках примусової евакуації з Великобурлуцької громади на Харківщині лишилося вивезти двох дітей — 6-річного хлопця та 15-річну дівчину. Родина відмовляється їхати, на батьків склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків та передали його до суду.

У родини планують вилучити дітей, розказав Суспільне Харків начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко.

"Вони з обома батьками проживають у Малому Бурлуці. Ми намагалися евакуювати їх різними способами. Запропонували їм поїхати в Закарпатську область — ось зараз сформували групу із 44 дітей, які виїхали на місяць із харчуванням, медиками, педагогами. Запропонували їм у Покотилівку, там можна пожити три місяці. Волонтери надають місце проживання, благодійники надають певні кошти. Ні, не хочуть. Там працює й наша служба у справах дітей, і ювенальна поліція", — говорить Терещенко.

Будемо виходити на примусове вилучення дітей.

За словами Терещенка, мати відмовляється їхати через господарство, мовляв, у неї п'ятеро курей, а примусова евакуація порушує її права.

"Дівчинці вже 15 років. У 14 років вона мала отримати паспорт. Мати нічого не робить для цього, і на питання, чому не отримали паспорт, каже: "А для чого він їй потрібен? У мене в самої фотографія не вклеєна вже два рази". Отака родина, на жаль. Вони наражають на небезпеку своїх дітей у першу чергу. А прилетіти може в будь-який момент і з будь-якого напрямку", — говорить Віктор Терещенко.

За словами начальника СВА, на території громади лишаються діти, але у населених пунктах, звідки оголосили примусову евакуацію, брат і сестра останні, кого треба вивезти.

По Малому Бурлуку були влучання авіабомбами — у лікарні померла 13-річна дівчина, поранена внаслідок удару.

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