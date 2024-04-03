На півночі Рівненщини завершили відновлення лісів після бурштинокопачів

На Рівненському Поліссі завершили відновлення лісів, пошкоджених після нелегального видобутку бурштину. Йдеться про 90 га землі. На місцях, де утворилися болота, відновити рослинність — не можливо.

Про це 3 квітня повідомила речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська.

За її даними, відновлювати ділянки, пошкоджені через незаконний видобуток бурштину, розпочали навесні 2023 року. Цієї весни роботи завершили. Лісові культури висаджували на площі понад 90 га.

"Ще на кількох десятках гектарів провели інші необхідні лісогосподарські заходи —створювали на цих площах лісові культури, проводили доповнення та сприяння природному поновленню", — повідомила речниця.

Найбільше пошкоджених земель лісівники виявили на території Сарненського лісгоспу — понад 60 га, ще 20 га — в межах рідколісся

"З цими ділянками лісівники також попрацювали методом доповнення та введення необхідних порід — сосни, дуба, вільхи. Природа частково вже відновилася самостійно. На таких площах лісівники лише забезпечують вчасні якісні догляди та охорону. Ще частково на Сарненщині в результаті незаконного видобутку бурштину сформувалися заболочені території. На цих ділянках відновлення лісу поки неможливе", — зазначили у пресслужбі лісовому офісі.

Що відомо про видобуток бурштину на Рівненщині

У 2015-2017 роках через незаконний видобуток бурштину на Рівненщині пошкоджено понад 4,5 тисячі гектарів — території Сарненського, Рафалівського та Клесівського лісгоспів, зазначила Світлана Думська:

"Інвентаризація показала, що ділянки різних категорій ушкодження. Частково на них уже відбулося природне відновлення. На окремих площах можливим було створення лісових культур. Є ділянки, які ще десятки років будуть "місячними пейзажами". Землі потребують рекультивації, свого природного відновлення і лише тоді — заліснення. Над цим лісівники працюватимуть усі наступні роки".

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