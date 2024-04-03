У Києві активісти протестують проти забудови схилів Старокиївської гори. Там планують звести "Академію гончарного мистецтва".
Про це йдеться у тексті петиції, оприлюдненій на сайті Київської міської ради.
Забудовник — ТОВ "Фундація "Якісне житло" — вже відгородив парканом територію по вулиці Гончарна, 19, щоб почати будівельні роботи.
Автор петиції — Роман Любий ініціює збереження природного ландшафту в районі Старокиївської гори.
"Зелені схили Старокиївської гори вниз від Десятинної церкви до урочища Гончарі-Кожум'яки беззаперечно одна з прикрас центру міста і має залишатись винятково рекреаційною зоною", — написав він.
Компанія-інвестор, яка орендує земельну ділянку, ще в 2016 році представила проєкт адміністративної будівлі за адресою: вул. Гончарна, 19 (Воздвиженка). Тоді міська влада наголосила на неможливості будівництва в цьому місці висотних будівель. Забудовнику висунули вимогу, щоб нова споруда гармонійно інтегрувалась в існуючий ландшафт і мала суспільно-культурне значення.
У нових планах приватного інвестора — створити культурно-туристичний об'єкт, який стане продовженням сходів Пейзажної алеї — "Академію гончарного мистецтва", де зможуть проходити реабілітацію військові.
Активісти ж вважають, що забудовник має намір звести комерційну нерухомість в історичній зоні Києва.
Автор петиції про збереження Старокиївської гори зауважує, що будівля біля підніжжя схилу буде важкодоступною для людей з інвалідністю. Крім того, як зазначає Роман Любий, забудова "втручається" в ландшафт і псує краєвид. Автор петиції також стверджує, що в житловому мікрорайоні Воздвиженка є порожні будівлі, які можна було б пристосувати для розміщення соціального об'єкта.