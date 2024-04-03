У Києві активісти протестують проти забудови схилів Старокиївської гори. Там планують звести "Академію гончарного мистецтва".

Про це йдеться у тексті петиції, оприлюдненій на сайті Київської міської ради.

Забудовник — ТОВ "Фундація "Якісне житло" — вже відгородив парканом територію по вулиці Гончарна, 19, щоб почати будівельні роботи.

Робітники встановлюють будівельний паркан на схилі Старокиївської гори, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: Ксенія Семенова/Facebook

Автор петиції — Роман Любий ініціює збереження природного ландшафту в районі Старокиївської гори.

"Зелені схили Старокиївської гори вниз від Десятинної церкви до урочища Гончарі-Кожум'яки беззаперечно одна з прикрас центру міста і має залишатись винятково рекреаційною зоною", — написав він.

Компанія-інвестор, яка орендує земельну ділянку, ще в 2016 році представила проєкт адміністративної будівлі за адресою: вул. Гончарна, 19 (Воздвиженка). Тоді міська влада наголосила на неможливості будівництва в цьому місці висотних будівель. Забудовнику висунули вимогу, щоб нова споруда гармонійно інтегрувалась в існуючий ландшафт і мала суспільно-культурне значення.

У нових планах приватного інвестора — створити культурно-туристичний об'єкт, який стане продовженням сходів Пейзажної алеї — "Академію гончарного мистецтва", де зможуть проходити реабілітацію військові.

Активісти ж вважають, що забудовник має намір звести комерційну нерухомість в історичній зоні Києва.

Автор петиції про збереження Старокиївської гори зауважує, що будівля біля підніжжя схилу буде важкодоступною для людей з інвалідністю. Крім того, як зазначає Роман Любий, забудова "втручається" в ландшафт і псує краєвид. Автор петиції також стверджує, що в житловому мікрорайоні Воздвиженка є порожні будівлі, які можна було б пристосувати для розміщення соціального об'єкта.