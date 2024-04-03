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Кияни збирають підписи під петицією про збереження від забудови Старокиївської гори
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Кияни збирають підписи під петицією про збереження від забудови Старокиївської гори

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Кияни створили петицію про збереження від забудови Старокиївської гори
Будівельний паркан на схилі Старокиївської гори біля сходів до Пейзажної алеї, Київ, 3 квітня 2024 р. Фото: Павло Ковтонюк/Facebook

У Києві активісти протестують проти забудови схилів Старокиївської гори. Там планують звести "Академію гончарного мистецтва".

Про це йдеться у тексті петиції, оприлюдненій на сайті Київської міської ради.

Забудовник — ТОВ "Фундація "Якісне житло" — вже відгородив парканом територію по вулиці Гончарна, 19, щоб почати будівельні роботи.

Кияни збирають підписи під петицією про збереження від забудови Старокиївської гори
Робітники встановлюють будівельний паркан на схилі Старокиївської гори, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: Ксенія Семенова/Facebook

Автор петиції — Роман Любий ініціює збереження природного ландшафту в районі Старокиївської гори.

"Зелені схили Старокиївської гори вниз від Десятинної церкви до урочища Гончарі-Кожум'яки беззаперечно одна з прикрас центру міста і має залишатись винятково рекреаційною зоною", — написав він.

Компанія-інвестор, яка орендує земельну ділянку, ще в 2016 році представила проєкт адміністративної будівлі за адресою: вул. Гончарна, 19 (Воздвиженка). Тоді міська влада наголосила на неможливості будівництва в цьому місці висотних будівель. Забудовнику висунули вимогу, щоб нова споруда гармонійно інтегрувалась в існуючий ландшафт і мала суспільно-культурне значення.

У нових планах приватного інвестора — створити культурно-туристичний об'єкт, який стане продовженням сходів Пейзажної алеї — "Академію гончарного мистецтва", де зможуть проходити реабілітацію військові.

Активісти ж вважають, що забудовник має намір звести комерційну нерухомість в історичній зоні Києва.

Автор петиції про збереження Старокиївської гори зауважує, що будівля біля підніжжя схилу буде важкодоступною для людей з інвалідністю. Крім того, як зазначає Роман Любий, забудова "втручається" в ландшафт і псує краєвид. Автор петиції також стверджує, що в житловому мікрорайоні Воздвиженка є порожні будівлі, які можна було б пристосувати для розміщення соціального об'єкта.

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