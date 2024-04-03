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У Рівному стартував проєкт "Велике читання"
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У Рівному стартував проєкт "Велике читання"

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Рівнянин, ветеран війни Олександр Будько з позивним “Терен” відкрив "Велике читання" на Рівненщині. Його автобіографічну книгу “Історія впертого чоловіка” обрали для проєкту в 2024 році. Захід стартував 3 квітня в обласній універсальній науковій бібліотеці.

Олександр Будько розповів, що писати книгу почав працювати у жовтні 2022 року, видав її через дев'ять місяців:

"Я почав писати ще перебуваючи на фронті. Це були короткі тексти, які описували мої будні та моїх побратимів".

Олександр Будько додав, що книгу видали тиражем 7 000 примірників

Як читали "Історію впертого чоловіка” — у репортажі Суспільного.

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