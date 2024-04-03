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У Тернополі відкрили виставку вишитих картин-стацій
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У Тернополі відкрили виставку вишитих картин-стацій

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Виставка "Хресна дорога Христа — Випробування України" в Тернополі
Виставка "Хресна дорога Христа — Випробування України". Фото: Управління культури і мистецтв ТМР

У Тернополі в Українському домі "Перемога" відкрили виставку вишитих картин-стацій "Хресна дорога Христа — Випробування України".

Про це повідомили на сторінці Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

На експозиції представили 14 робіт, які вишило подружжя тернополян, заслужених майстрів народної творчості України Ярослави та Олега Ликтеїв.

На полотнах зображено ті знакові моменти шляху Ісуса Христа на Голгофу, які здавна напередодні Великодніх свят несуть у собі особливий зміст і особливе смислове та духовне наповнення.

Відкриття виставки стацій "Хресна дорога Христа — Випробування України", Тернопіль, 2024
Відкриття виставки. Управління культури і мистецтв ТМР

Над виготовленням робіт майстри працювали два роки.

"Ідея створення таких робіт виникла в часі відзначення 1000-ліття Різдва Христового. Однак коли почали вишивати, зрозуміли, що таке завдання кільком людям не під силу, і зупинили цю роботу. Але пізніше сталася одна подія, на жаль, трагічна, яка спонукала нас продовжити вишивання цієї Хресної дороги. І ми дуже вдячні тернополянам, які допомогли нам. Ми присвятили ці роботи в пам’ять про сина. Але сьогодні, в такий важкий час для нашої країни, ми бачимо скільки українських синів і дочок пішло від нас. І я закликаю всіх митців України, присвячувати свої твори тим Героям, бо вони повинні жити у віках", — каже Олег Ликтей.

Виставка вишитих картин-стацій, Тернопіль, 3 квітня, 2024
Виставка вишитих картин-стацій "Хресна дорога Христа — Випробування України". Управління культури і мистецтв ТМР

Виставка вишитих картин-стацій "Хресна дорога Христа — Випробування України" діятиме до 14 квітня.

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