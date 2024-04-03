Від початку року понад 20 волинян звернулись до лабцентру щодо укусів кліщів

Від початку 2024 року в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували 21 звернення волинян з приводу нападів кліщів.

Для досліджень взяли 11 особин і у двох випадках підтвердилося інфікування, розповів Суспільному епідеміолог Олександр Гнатюк.

Кліщі мешкають у вологих місцях, біля стежок і лісових доріг і присмоктуються до тіла протягом двох годин. Зі слів епідеміолога, якщо кліща не видалити за добу – є ризик розвитку небезпечних захворювань, зокрема енцефаліт. На Волині зареєстрували понад 40 населених пунктів, де поширена ця хвороба.

"Понад 70% усіх випадків, пов’язані з перебуванням людей на території Ратнівщини. Це кліщовий енцефаліт. А лайм бореліоз у нас повсюди реєструється" — говорить Олександр Гнатюк.

Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб збирають для дослідження кліщі у Центральному парку культури та відпочинку Луцька. Суспільне Луцьк

Два кліщі виявили спеціалісти Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб під час забору кліщів у Центральному парку Луцька. Лабораторія їх дослідить і встановить, чи мають вони збудник енцефаліту, чи хвороби Лайма, каже Олександр Гнатюк.

Епідеміолог Олександр Гнатюк. Суспільне Луцьк

Власник п’ятимісячного лабрадора Денні – Дмитро цього року після прогулянки двічі знаходив кліщів на своєму собаці. Каже, що за собаку не хвилюється, бо тварина має усі необхідні щеплення.

Лучанин Дмитро зі своїм псом Денні. Суспільне Луцьк

Як розповів лікар-епідеміолог Олександр Гнатюк, торік у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб дослідили 170 кліщів, і в 47 випадках виявили збудники хвороб.

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