Від початку року понад 20 волинян звернулись до лабцентру щодо укусів кліщів

Від початку 2024 року в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували 21 звернення волинян з приводу нападів кліщів.
Для досліджень взяли 11 особин і у двох випадках підтвердилося інфікування, розповів Суспільному епідеміолог Олександр Гнатюк.
Кліщі мешкають у вологих місцях, біля стежок і лісових доріг і присмоктуються до тіла протягом двох годин. Зі слів епідеміолога, якщо кліща не видалити за добу – є ризик розвитку небезпечних захворювань, зокрема енцефалітЕнцефаліт — запальний процес, який уражає нервову тканину головного мозку і часто мозкові оболонки та субарахноїдальний простір, викликаний наявністю мікроорганізмів у мозковій тканині. На Волині зареєстрували понад 40 населених пунктів, де поширена ця хвороба.
"Понад 70% усіх випадків, пов’язані з перебуванням людей на території Ратнівщини. Це кліщовий енцефаліт. А лайм бореліозХвороба Лайма — інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів — невеликі ссавці й деякі види птахів. у нас повсюди реєструється" — говорить Олександр Гнатюк.
Два кліщі виявили спеціалісти Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб під час забору кліщів у Центральному парку Луцька. Лабораторія їх дослідить і встановить, чи мають вони збудник енцефаліту, чи хвороби Лайма, каже Олександр Гнатюк.
Власник п’ятимісячного лабрадора Денні – Дмитро цього року після прогулянки двічі знаходив кліщів на своєму собаці. Каже, що за собаку не хвилюється, бо тварина має усі необхідні щеплення.
Як розповів лікар-епідеміолог Олександр Гнатюк, торік у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб дослідили 170 кліщів, і в 47 випадках виявили збудники хвороб.
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