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У Луцьку розпочався Всеукраїнський конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах
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У Луцьку розпочався Всеукраїнський конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах

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3 квітня у Луцьку розпочався Всеукраїнський конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах імені Олександра Негоди. Участь у ньому взяли 68 музикантів.

Учасники приїхали до Луцька з Рівного, Львова, Тернополя, Київської та Волинської областей, розповіла Суспільному співорганізаторка конкурсу Ірина Вівчарук.

Конкурс скрипалів у Луцьку
Учасники готуються до конкурсу. Суспільне Луцьк

Конкурс відбувається вдруге, цього року він з дистанційного формату перейшов на живо. Учасників поділили на 6 категорій — за віком та терміном навчання у музичних закладах.

"Перші три категорії – це є музичні школи. Четверта категорія — це ліцеї, в основному, Львівській музичний ліцей ім. С.Крушельницької. Вони виконують велику форму та віртуозні п’єси. Наступні дві категорії це є коледжі – Рівненський, Волинський, Тернопільський", — зазначила Ірина Вівчарук.

Розпочала конкурс вихованка Ковельської школи мистецтв Яна Ліпич. Дівчинка чотири роки вчиться грати на скрипці. "Мені було дуже сильно страшно, хоча я багато де виступаю. Але то другий раз, коли я плакала так сильно і хвилювалася", — каже учасниця.

Конкурс скрипалів у Луцьку
Учасниця конкурсу Яна Ліпич. Суспільне Луцьк

Наймолодший учасник конкурсу — Андрій Голубенко з Рівного, грає на віолончелі. Хлопчику 7 років, він вперше бере участь у конкурсі на живо, розповіла його мама Олеся Голубенко.

Конкурс скрипалів у Луцьку
Наймолодший учасник конкусу Андрій Голубенко з мамою. Суспільне Луцьк

"Дуже схвально я ставлюсь до того, що в такий час ми виявляємо талановитих музикантів – скрипалів, альтистів, віолончелістів. Що батьки, педагоги і концертмейстери самовіддано працюють на ниві музичного мистецтва. Щоб досягати більшого, показати своє мистецтво і відчути себе Primus inter pares – Перший серед рівних", — каже голова журі Володимир Заранський.

Володимир Заранський
Голова журі на конкурсі Володимир Заранський. Суспільне Луцьк

Зі слів голови журі, Всеукраїнський конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах імені Олександра Негоди у Луцьку триватиме протягом трьох днів.

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