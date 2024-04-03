2014 senesinden berli qayd etildi ki, Noman Çelebicihan adına göñülli batalyonda iştirak etmege qabaatlanğanı sebebinden eñ az 41 insan tutuldı.
Qırımtatar Maaliy Merkezi böyle bilgilerni yayınladı.
Bildirildi ki, olardan 17si işğal etilgen Qırımda, RFnıñ Ukrainağa tolu miqyaslı tecavuzı başlağan soñ 24-ü ise işğal etilgen Herson vilâyetinde qayd etildi.
İşğal etilgen Qırımda şu insan tutuldı:
- Fevzi Sagancı (üküm – 2019 senesi qara qış ayınıñ 23-ü)
- Dilâver Ğafarov (üküm – 2019 senesi arman ayınıñ 28-i)
- Edem Kadırov (üküm – 2019 senesi mayıs ayının 31-i)
- Aydın Mamutov (üküm – 2019 senesi çiçek ayınıñ 22-si)
- Nariman Mejmedinov (üküm – 2020 senesi bozarğan aynıñ 20-si)
- Mecit Ablâmitov (üküm – 2021 senesi saban ayınıñ 24-ü)
- İbrahim Asanov (tutuldı – 2023 senesi qara qış ayınıñ 17-si)
- 2023 senesi qara qış ayınıñ 25-inde Aqyar şeeriniñ sakini
- 2023 senesi kiçik aynıñ 2-sinde Aqyar şeeriniñ sakini
- 2023 senesi saban ayınıñ 13-ünde Qırımdan 39 yaşındaki adam
- 2023 senesi çiçek ayının 14-ünde Qırımda eki qırımtatar adamı
- 2023 senesi mayıs ayınıñ 30-ında 23 ve 24 yaşındaki eki Qırımnıñ sakini
- Arman ayınıñ 4-ünde Qırımda adam (tutulğannıñ bilgileri ögrenilir)
- Berim ayınıñ 13-ünde 54 yaşındaki Qırımnıñ sakini (tutulğannıñ bilgileri ögrenilir)
- Saban ayınıñ 22-sinde Qırımnıñ sakini (tutulğannıñ bilgileri ögrenilir)
Bundan ğayrı, QMM işğal etilgen Herson vilâyetinde tutulğan 24 qırımtatar ve ukrainalınıñ cedvelini yayınladı.
Uquq qorçalayıcılar hatırlattılar ki, 2022 senesi bozarğan aynıñ 1-inde Rusiye Yuqarı makemesi, Baş prokurorlıqnıñ davasını baqıp qanaatlendirdi. Oña köre Noman Çelebicihan adına qırımtatar göñülli batalyonını terrorcı teşkilât olaraq tanıdı ve Rusiyede onıñ faaliyetini yasaqladı.
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