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На Чернігівщині попрощалися з п'ятьма захисниками України
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На Чернігівщині попрощалися з п'ятьма захисниками України

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Військові з Чернігівщини, які загинули в боях
Прощалися із захисниками з Чернігівщини. Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 3 квітня попрощалися з п'ятьма військовими ЗСУ — Романом Голубом, Олександром Мостіпаном, В'ячеславом Срібним, Дмитром Єсипчуком та Миколою Поповським. Вони полягли в боях за Україну.

Про це в коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Солдат Роман Голуб народився 8 жовтня 1980 року в селі Халимонове, де зростав та закінчив дев'ять класів школи. Навчався у Конотопському політехнічному технікумі за спеціальністю "Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації".

На Чернігівщині попрощалися солдат Романом Голубом
Солдат Роман Голуб. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Далі почав працювати електромонтером, а згодом — у Бахмацькому районному вузлі зв’язку. Також працював електромеханіком, з часом був підвищений до старшого електромеханіка виробничого підрозділу "Бахмацька дистанція сигналізації та зв’язку" регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця".

В умовах повномасштабної війни боронив Україну на посаді вогнеметника. Під час виконання чергового бойового завдання на Луганщині 25 березня 2024 року отримав тяжкі поранення, після чого був евакуйований та доставлений до лікарні Дніпра.

27 березня 2024 року військовий помер

Попрощалися та поховали його у рідному селі.

Старший солдат Олександр Мостіпан народився 21 травня 1981 року в Чернігові. Закінчив місцеву середню школу № 9.

До повномасштабної війни вже проходив військову службу — у складі військового миротворчого контингенту перебував у Лівані. Коли дізнався про повномасштабне вороже вторгнення став на захист Чернігова.

На Чернігівщині попрощалися з Олександром Мостіпаном
Старший солдат Олександр Мостіпан. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Після його звільнення продовжив боронити Україну на посаді вогнеметника.

Під час виконання чергового бойового завдання на Донеччині отримав тяжкі поранення.

27 березня 2023 року військовий помер у лікарні Києва.

Попрощалися у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".

Старший сержант В'ячеслав Срібний народився 25 квітня 1976 року в місті Куликівка Чернігівської області. Закінчив Чернігівську середню школу №28, після чого вступив до Чернігівського вищого професійного училища №15.

Проходив строкову військову службу. Після неї закінчив Чернігівський державний інститут економіки та управління за спеціальністю "Фінанси". Працював в органах внутрішніх справ, а також на приватних підприємствах.

На Чернігівщині попрощалися з В'ячеславом Срібним
Старший сержант В'ячеслав Срібний. Чернігівський обласний ТЦК та СП

З 2020 року став на захист України, був учасником АТО. В умовах повномасштабної війни боронив Чернігів, після його звільнення брав участь в обороні східних рубежів на посаді командира танка.

Загинув 27 березня 2024 року на Донеччині.

Попрощалися з військовим у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".

Солдат Дмитро Єсипчук народився 3 липня 1987 року в селі Невкля на Городнянщині. Закінчив Чернігівське вище професійне училище №18.

У грудні 2022 року долучився до оборонців України. Служив на посаді заряджаючого танкового взводу.

На Чернігівщині попрощалися з Дмитром Єсипчуком
Cолдат Дмитро Єсипчук. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися та поховали військового в рідному селі.

Солдат Микола Поповський народився 16 грудня 1981 року в селі Великий Листвен на Городнянщині. Закінчив середню школу.

На Чернігівщині попрощалися з Миколою Поповським
Солдат Микола Поповський. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Після початку повномасштабного російського вторгнення долучився до лав Збройних Сил України. Служив на посаді стрільця-снайпера механізованої роти.

Загинув 6 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися та поховали військового у селі Великий Листвен.

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