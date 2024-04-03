НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Представники УГКЦ зустрілися із франківцями, які виступають проти будівництва церкви на березі озера. Про що домовилися
ЦеркваРЕЛІГІЯЛЮДИРегіони

Представники УГКЦ зустрілися із франківцями, які виступають проти будівництва церкви на березі озера. Про що домовилися

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Представники УГКЦ, церква, люди, озеро, Івано-Франківськ
Акція проти забудови, пікнік на березі озера, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

3 квітня представники Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви зустрілися із жителями Івано-Франківська, які виступають проти будівництва храму Блаженного священномученика Симеона Лукача у зеленій зоні на березі міського озера. Журналістів на неї не запросили.

Про перебіг зустрічі Суспільне запитало у керівника департаменту суспільної комунікації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Івана Стефурака та жителя міста, який виступає проти будівництва церкви, Олександра Раєнка.

Представники УГКЦ, церква, міське озеро, будівництво
Отець Іван Стефурак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів отця Івана Стефурака, наразі архієпархія УГКЦ шукає компромісне рішення в ситуації, що склалася з будівництвом церкви на березі міського озера.

"Завершили зустріч з активними представниками громади, яка відбулася в дуже дружній атмосфері. Ми напрацьовуємо спільну дорожню карту для зустрічі у форматі "церква, влада, журналісти, активісти", під час якої повідомимо про компромісне рішення. Дедлайн зустрічі наразі ще не відомий", — повідомив отець Іван Стефурак.

Представники УГКЦ, церква, озеро, будівництво
Житель Івано-Франківська Олександр Раєнко. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Франківець Олександр Раєнко був на зустрічі з представниками Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. З його слів, зараз містяни та представники УГКЦ напрацьовують діалог.

"Активісти представили свою позицію, представники УГКЦ — свої аргументи. Домовилися зустрітися у тристоронньому форматі — представники церкви, громади та влади", — розповів Олександр Раєнко.

Подробиць зустрічі отець Іван Стефурак та Олександр Раєнко не розповіли.

Що відомо про будівництво церкви біля озера

У 2024 році Івано-Франківська архієпархія УГКЦ планує розпочати будівництво богослужбової каплиці поруч з міським озером в Івано-Франківську. Площа храму становитиме приблизно 150 метрів квадратних.

24 березня люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом.

Попри позицію містян, мер Руслан Марцінків заявив, що підтримує будівництво церкви.

Територія, на якій УГКЦ планує збудувати церкву, — це відпочинкова зона, яку створили у 2019 році в межах програми "Бюджет участі". За це з бюджету міста спрямували 300 тисяч гривень. Однак цю землю міська рада ще у 2018 році віддала парафії УГКЦ на спорудження церкви священномученика Симеона Лукача.

Франківці створили петицію на сайті міськради з проханням зберегти рекреаційну зону на березі міського озера та знайти для парафії УГКЦ іншу територію для будівництва храму. Вона набрала необхідну кількість голосів. Марцінків пообіцяв на неї відреагувати.

Юристи Івано-Франківської архієпархії УГКЦ подали у поліцію три заяви щодо пошкодження паркану, який звели у зеленій зоні біля міського озера для будівництва церкви Блаженного священномученика Симеона Лукача.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель Дальніх і Ближніх підземних печер
У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер
Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня
Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня
Пресконференція, будівництво церкви на озері у Франківську
Будівництво храму на міському озері у Франківську: УГКЦ подала три заяви у поліцію через пошкодження паркану
В Ужгороді християни західного обряду та греко-католики 31 березня святкують Великдень
В Ужгороді християни західного обряду та греко-католики святкують Великдень
На початок