3 квітня представники Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви зустрілися із жителями Івано-Франківська, які виступають проти будівництва храму Блаженного священномученика Симеона Лукача у зеленій зоні на березі міського озера. Журналістів на неї не запросили.

Про перебіг зустрічі Суспільне запитало у керівника департаменту суспільної комунікації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Івана Стефурака та жителя міста, який виступає проти будівництва церкви, Олександра Раєнка.

Отець Іван Стефурак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів отця Івана Стефурака, наразі архієпархія УГКЦ шукає компромісне рішення в ситуації, що склалася з будівництвом церкви на березі міського озера.

"Завершили зустріч з активними представниками громади, яка відбулася в дуже дружній атмосфері. Ми напрацьовуємо спільну дорожню карту для зустрічі у форматі "церква, влада, журналісти, активісти", під час якої повідомимо про компромісне рішення. Дедлайн зустрічі наразі ще не відомий", — повідомив отець Іван Стефурак.

Житель Івано-Франківська Олександр Раєнко. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Франківець Олександр Раєнко був на зустрічі з представниками Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. З його слів, зараз містяни та представники УГКЦ напрацьовують діалог.

"Активісти представили свою позицію, представники УГКЦ — свої аргументи. Домовилися зустрітися у тристоронньому форматі — представники церкви, громади та влади", — розповів Олександр Раєнко.

Подробиць зустрічі отець Іван Стефурак та Олександр Раєнко не розповіли.

Що відомо про будівництво церкви біля озера

У 2024 році Івано-Франківська архієпархія УГКЦ планує розпочати будівництво богослужбової каплиці поруч з міським озером в Івано-Франківську. Площа храму становитиме приблизно 150 метрів квадратних.

24 березня люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви УГКЦ. Вони принесли із собою каву, чай, печиво, плакати, балончики з фарбою, а також квіти, щоб висадити їх перед будівельним парканом.

Попри позицію містян, мер Руслан Марцінків заявив, що підтримує будівництво церкви.

Територія, на якій УГКЦ планує збудувати церкву, — це відпочинкова зона, яку створили у 2019 році в межах програми "Бюджет участі". За це з бюджету міста спрямували 300 тисяч гривень. Однак цю землю міська рада ще у 2018 році віддала парафії УГКЦ на спорудження церкви священномученика Симеона Лукача.

Франківці створили петицію на сайті міськради з проханням зберегти рекреаційну зону на березі міського озера та знайти для парафії УГКЦ іншу територію для будівництва храму. Вона набрала необхідну кількість голосів. Марцінків пообіцяв на неї відреагувати.

Юристи Івано-Франківської архієпархії УГКЦ подали у поліцію три заяви щодо пошкодження паркану, який звели у зеленій зоні біля міського озера для будівництва церкви Блаженного священномученика Симеона Лукача.

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