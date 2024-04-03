НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві розікрали понад 3,5 млн гривень під час ремонту мостів та розв'язок: підозру вручили підряднику
КРИМІНАЛКОРУПЦІЯРемонтПРОКУРАТУРАРегіони

У Києві розікрали понад 3,5 млн гривень під час ремонту мостів та розв'язок: підозру вручили підряднику

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Києві розікрали понад 3,5 млн гривень під час ремонту мостів та розв'язок
Міст у Києві. Фото: Telegram/Київська міська прокуратура

У Києві запідозрили підрядника у розкраданні понад 3,5 млн гривень під час виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році комунальне підприємство "Київавтошляхміст" уклало договір з приватною компанією на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у Києві.

У звіт про виконання робіт підприємець вніс будматеріали, які були не передбачені договором, а також приписав додаткові послуги. У такий спосіб виконані роботи, за офіційною документацією, зросли на 3,5 млн гривень. Та попри це, інженер комунального підприємства завізував ці документи.

"Керівник підрядної організації вніс відомості до актів виконаних робіт, зазначивши, зокрема, матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проєкту. Також було виконано додаткові роботи, не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат", — йдеться у повідомленні.

Директору підприємства повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше в межах цього ж кримінального провадження окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику та головному інженеру комунального підприємства за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капітального ремонту футбольного поля.

Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
У Києві "мертві душі" прибирали кладовища
У Києві "мертві душі" прибирали кладовища: 16 млн грн начебто сплачені їм за роботу повернули у столичний бюджет
Житель Рівненщини перевозив оленів у бусі, його затримали на блокпосту
Перевозив дев'ять оленів, один був мертвий: у Києві затримали жителя Рівненщини
Житомир, хабар, ВЛК, поліція
На Житомирщині на хабарі затримали голову обласної військово-лікарської комісії та його спільників
Херсонщина, поліція
Привласнив автомобіль державного підприємства. Жителю Херсонщини оголосили про підозру
На початок