У Києві розікрали понад 3,5 млн гривень під час ремонту мостів та розв'язок

У Києві запідозрили підрядника у розкраданні понад 3,5 млн гривень під час виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році комунальне підприємство "Київавтошляхміст" уклало договір з приватною компанією на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у Києві.

У звіт про виконання робіт підприємець вніс будматеріали, які були не передбачені договором, а також приписав додаткові послуги. У такий спосіб виконані роботи, за офіційною документацією, зросли на 3,5 млн гривень. Та попри це, інженер комунального підприємства завізував ці документи.

"Керівник підрядної організації вніс відомості до актів виконаних робіт, зазначивши, зокрема, матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проєкту. Також було виконано додаткові роботи, не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат", — йдеться у повідомленні.

Директору підприємства повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше в межах цього ж кримінального провадження окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику та головному інженеру комунального підприємства за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капітального ремонту футбольного поля.

Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.