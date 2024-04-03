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У Чернівцях пенсіонерка з інвалідністю віддала пенсію, яку збирала два роки, на дрони для ЗСУ
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У Чернівцях пенсіонерка з інвалідністю віддала пенсію, яку збирала два роки, на дрони для ЗСУ

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У Чернівцях 62-річна Людмила Столяренко віддала волонтерам пенсію, яку відкладала два роки, – так військовим передали три дрони. Жінка – вимушена переселенка з Донеччини. Через хворобу вона не може рухатися, втім хоче підтримувати військових.

Про це Людмила розповіла у коментарі Суспільному.

Після повномасштабного вторгнення Людмилу евакуювали з Мар'їнки й прихистили у лікувальному закладі в Чернівцях, бо жінка має першу групу інвалідності.

"Немає Мар’їнки на землі – місто розбили повністю. Там залишилися моя квартира та всі документи. Хоч моя пенсія по інвалідності надходила, але я її не отримувала. Подумала, що віддам її військовим, бо грошей ніколи не було й не буде. Головне – допомогти хлопцям й аби закінчилася війна", – каже Людмила.

Людмила пережила три інсульти, тому потребує догляду в спеціалізованій установі. Вона не може самостійно рухатися. Щоб допомогти військовим, вона зібрала понад 40 тисяч гривень пенсії й віддала їх волонтерам. Цих грошей вистачило б на два дрони, втім виробники подарували ще один.

"Вона немаленькі гроші віддає, щоб настав мир. Хочеться низько вклонитися їй, подякувати. Коли виробники дізналися, що пенсію за два роки віддали, вони долучилися та подарували ще один дрон", – каже лікарка-геріатр Світлана Погірляк.

За словами волонтера Володимира Малиша, дрони передадуть бійцям з військової частини області.

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