Якою буде погода в Івано-Франківську та області 4 квітня

4 квітня на Івано-Франківщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. У горах утримається висока ймовірність сходження лавин.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 14-16⁰ тепла. По області вночі температура коливатиметься від 3⁰ до 8⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 11-16⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 0-5⁰ тепла, вдень — 9-14⁰ тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

Окрім того, синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку.

"4 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека — III рівень", — йдеться у дописі.

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