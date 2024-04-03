У Рівному попрощалися з добровольцем Андрієм Машлаєм

У Рівному на майдані Незалежності 3 квітня попрощалися з 38-річним добровольцем Андрієм Машлаєм. Він загинув 27 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

За інформацією пресслужби Рівнеради, чоловік навчався у місцевій школі, потім — строкова служба в прикордонних військах.

Прощання з Андрієм Машлаєм. Фото: Суспільне Рівне

Однокласниця загиблого бійця Вікторія розповіла:

"Вчилися ми з ним у початкових класах. Запам'ятався маленьким і непосидючим, як всі діти були. Я навіть до останнього не знала, що він пішов захищати нашу країну".

Після служби в армії Андрій Майшлай працював на будівництві в Україні та за кордоном. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, чоловік повернувся і добровольцем пішов в ЗСУ. Спершу проходив навчання на полігоні, а пізніше його відправили в Одесу. Служив у протиповітряній обороні.

"Він був товаришем мого сина, дуже добрий хлопець", — зазначила знайома загиблого військового Неля Семенова.

Прощання з Андрієм Машлаєм. Фото: Суспільне Рівне

З березня чоловік воював на Донеччині. Загинув Андрій Машлай 27 березня під час виконання бойового завдання.

Поховали старшого солдата на Алеї Героїв кладовища Нове.

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