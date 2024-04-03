Пошкоджено 20 будинків: які деталі обстрілу Краснопільської громади на Сумщині

Через обстріл армії РФ 3 квітня у Краснопільській громаді на Сумщині пошкоджено 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб.
Про це Суспільному повідомив заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко.
Внаслідок обстрілу у Краснопільській громаді загинув переселенець з Покровки Володимир 1977 року народження. Під час обстрілу він допомагав у магазині лагодити дровник, розповіла дружина брата загиблого Олена.
Вчора розмовляли, він сьогодні мав набрати, але не передзвонив. Мав так багато планів, влітку хотів повернутися до свого села.
У момент російського удару по магазину у Краснопільській громаді всередині була продавчиня Олена та її напарниця, а також двоє дорослих і дитина. Вони всі вціліли.
За словами заступника голови громади Василя Лавриненка, через атаку РФ пошкоджено 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб.
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