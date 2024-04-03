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Пошкоджено 20 будинків: які деталі обстрілу Краснопільської громади на Сумщині
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Пошкоджено 20 будинків: які деталі обстрілу Краснопільської громади на Сумщині

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Російський удар по Краснопільській громаді на Сумщині 3 квітня.
Російський удар по Краснопільській громаді на Сумщині 3 квітня. Суспільне Суми

Через обстріл армії РФ 3 квітня у Краснопільській громаді на Сумщині пошкоджено 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб.

Про це Суспільному повідомив заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко.

Внаслідок обстрілу у Краснопільській громаді загинув переселенець з Покровки Володимир 1977 року народження. Під час обстрілу він допомагав у магазині лагодити дровник, розповіла дружина брата загиблого Олена.

Пошкоджено 20 будинків: які деталі обстрілу Краснопільської громади на Сумщині
Олена, родичка загиблого. Суспільне Суми
Вчора розмовляли, він сьогодні мав набрати, але не передзвонив. Мав так багато планів, влітку хотів повернутися до свого села.
Пошкоджено 20 будинків: які деталі обстрілу Краснопільської громади на Сумщині
Зруйнований магазин у Краснопільській громаді на Сумщині 3 квітня 2024 року. Суспільне Суми

У момент російського удару по магазину у Краснопільській громаді всередині була продавчиня Олена та її напарниця, а також двоє дорослих і дитина. Вони всі вціліли.

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Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня

За словами заступника голови громади Василя Лавриненка, через атаку РФ пошкоджено 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб.

1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня
1
Наслідки російського удару по Краснопільській громаді 3 квітня

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