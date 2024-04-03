Тепло і вітряно: метеорологи зафіксували у Києві три рекорди

2 квітня у Києві метеорологи зафіксували три температурних рекорди. Також синоптики відзначили максимальну швидкість вітру у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 12,1°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4°С. Максимальна температура повітря досягла 26,9°С, що на 3,8°С вище попереднього рекордного показника 2017 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4°С, а кліматичну норму — на 9,9°С", — йдеться у повідомленні.

2 квітня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 19 м/с (68 км/год), що перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

Що відомо про погодні рекорди у Києві та області

1 квітня у Києві синоптики відзначили 3 рекорди. Мінімальна температура повітря не опустилася нижче 10,4°С, максимальна досягла 24,6°С, середньодобова температура повітря склала 17,3°С. Також погодні рекорди метеорологи зафіксували у кількох містах Київської області.

У березні у Києві найхолодніше було 8 числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,8°С. Найтепліше — 31 числа, коли максимальна температура підвищилась до +25,3°. За багаторічними показниками така температура повітря відповідала 23 травня.

Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року. За спостереженнями метеорологів середня температура повітря протягом 3 місяців склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

29 лютого у столиці були зафіксовані два рекорди. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року.

25 лютого на Київщині були відзначені найвищі мінімальні температури одразу у восьми містах. Зокрема, у Фастові найтепліша мінімальна температура повітря сягнула +4.4°С, попередній рекорд був зафіксований у 2008 році: +3.6°С. У Чорнобилі відзначили: +3.3°С, минулий рекорд був записаний у 2022 році: +1.9°С.

4 лютого синоптики повідомили про рекорд, який встановила погода вперше за 88 років. Тоді мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1°С рекордне значення 1936 року і склала +4,6°С".

1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень метеорологи зафіксували середньодобову температуру повітря +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С, що відповідало погоді середини квітня.