Помер один із засновників рівненського баскетбольного клубу і команди “БК-93” Сергій Шемосюк. Це сталося 2 квітня. Про його смерть повідомила у Facebook ОСДЮШОР.16 квітня Сергію Шемосюку мало б виповнитись 68 років.

Спогадами про тренера із Суспільним поділилися його вихованець голова обласної федерації баскетболу Олександр Процюк та начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА Віталій Ліпський.

"Це був гуру баскетболу"

Віталій Ліпський зазначив, що декілька днів тому спілкувався із Сергієм Шемосюком:

“Я досі ще не можу прийти до тями, ми втратили дуже видатну людину. Це був мозок, рушійна сила, гуру баскетболу та інших видів спорту. Це непоправна втрата. Сергій Степанович багато допомагав під час проведення різних шкільних змагань з різних видів спорту”.

Сайт Федерації баскетболу України інформує, що Сергій Шемосюк народився 16 квітня 1956 року. Закінчив Брестський державний педагогічний інститут. З 1977 року працював в ДЮСШ Рівного.

У 1993 році був одним із засновників баскетбольної команди Рівненщини “БК-93 Пульсар”. До 2007 року очолював цю команду, пройшовши з нею шлях від Першої ліги до Суперліги.

З 2007 по 2022 роки був директором Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, після цього продовжував тренерську діяльність.

"Його гумор і дотепність завжди допомагали"

Вихованцем Сергія Шемосюка був нинішній голова обласної федерації баскетболу Олександр Процюк. З 1990 року тренувався у нього в Рівненській ОДЮСШ, з 1993 року — в баскетбольному клубі "БК-93 Пульсар". "Його гумор та дотепність завжди допомагали перетворити виснажливі тренування на захоплюючу діяльність. «Ви усі мої діти», — фраза, яку він повторював на адресу хлопців і дівчат. Він був беззаперечним батьком рівненського баскетболу, оскільки вивів його на новий якісний рівень. У складі клубу під його керівництвом разом з одноклубниками ставали багаторазовими переможцями Чемпіонатів України, здобували перемоги на міжнародних аренах. Чимало його вихованців досягли вершин не лише у спорті.

Я є і лишуся назавжди його вихованцем та колегою і буду безмежно вдячний йому довіку", — зауважив Олександр Процюк.

Коли й де прощатимуться із Сергієм Шемосюком

Баскетбольний клуб "Рівне" у Facebook повідомив, що прощання з Сергієм Шемосюком відбудеться 4 квітня о 13:00 в приміщенні ОСДЮСШОР у Рівному за адресою: вулиця Соборна, 11А о 13:00

Поховають його на кладовищі Нове о 15:30

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