НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Він був батьком рівненського баскетболу": спогади про Сергія Шемосюка. Коли прощатимуться із тренером
СПОРТСМЕРТЬРегіони

"Він був батьком рівненського баскетболу": спогади про Сергія Шемосюка. Коли прощатимуться із тренером

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тренер з баскетболу Сергій Шемосюк, помер 2 квітня 2024 року
Тренер з баскетболу Сергій Шемосюк, помер 2 квітня 2024 року. Фото: Осдюсшор Рівненщина

Помер один із засновників рівненського баскетбольного клубу і команди “БК-93” Сергій Шемосюк. Це сталося 2 квітня. Про його смерть повідомила у Facebook ОСДЮШОР.16 квітня Сергію Шемосюку мало б виповнитись 68 років.

Спогадами про тренера із Суспільним поділилися його вихованець голова обласної федерації баскетболу Олександр Процюк та начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА Віталій Ліпський.

"Це був гуру баскетболу"

Віталій Ліпський зазначив, що декілька днів тому спілкувався із Сергієм Шемосюком:

“Я досі ще не можу прийти до тями, ми втратили дуже видатну людину. Це був мозок, рушійна сила, гуру баскетболу та інших видів спорту. Це непоправна втрата. Сергій Степанович багато допомагав під час проведення різних шкільних змагань з різних видів спорту”.

Сайт Федерації баскетболу України інформує, що Сергій Шемосюк народився 16 квітня 1956 року. Закінчив Брестський державний педагогічний інститут. З 1977 року працював в ДЮСШ Рівного.

У 1993 році був одним із засновників баскетбольної команди Рівненщини “БК-93 Пульсар”. До 2007 року очолював цю команду, пройшовши з нею шлях від Першої ліги до Суперліги.

З 2007 по 2022 роки був директором Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, після цього продовжував тренерську діяльність.

"Його гумор і дотепність завжди допомагали"

Вихованцем Сергія Шемосюка був нинішній голова обласної федерації баскетболу Олександр Процюк. З 1990 року тренувався у нього в Рівненській ОДЮСШ, з 1993 року — в баскетбольному клубі "БК-93 Пульсар". "Його гумор та дотепність завжди допомагали перетворити виснажливі тренування на захоплюючу діяльність. «Ви усі мої діти», — фраза, яку він повторював на адресу хлопців і дівчат. Він був беззаперечним батьком рівненського баскетболу, оскільки вивів його на новий якісний рівень. У складі клубу під його керівництвом разом з одноклубниками ставали багаторазовими переможцями Чемпіонатів України, здобували перемоги на міжнародних аренах. Чимало його вихованців досягли вершин не лише у спорті.

Я є і лишуся назавжди його вихованцем та колегою і буду безмежно вдячний йому довіку", — зауважив Олександр Процюк.

Коли й де прощатимуться із Сергієм Шемосюком

Баскетбольний клуб "Рівне" у Facebook повідомив, що прощання з Сергієм Шемосюком відбудеться 4 квітня о 13:00 в приміщенні ОСДЮСШОР у Рівному за адресою: вулиця Соборна, 11А о 13:00

Поховають його на кладовищі Нове о 15:30

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
спортивний коледж, Дніпро, уламки
Прибирають уламки по 11 годин на день. Як працівники спортколеджу в Дніпрі усувають наслідки ракетного удару
Стадіон Буковина
Як чернівчани можуть користуватися стадіоном "Буковина", який здали в оренду
Українська збірна з дзюдо серед спортсменів з порушення зору
Два срібла і бронза: рівненські парадзюдоїсти здобули медалі на Кубку світу
Єлизавета Котляр, спорт, теніс, Дніпро
17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала призеркою турніру в Італії
На початок