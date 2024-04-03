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У Києві відновили роботу магазини Zara: подекуди вишикувалися черги до примірочних
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У Києві відновили роботу магазини Zara: подекуди вишикувалися черги до примірочних

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У Києві відновили роботу магазини Zara
У одному зі столичних торгових центрів вишикувалися черги до примірочних у магазині Zara, 3 квітня 2024 року. Фото: Суспільне/Юрій Свиридюк

Іспанська компанія Inditex, якій належить мережа Zara, знову відчинила магазини в Україні, зокрема, у Києві. Вони були закриті після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який побував в одному з торгових центрів.

Люди вишиковувалися у черги біля примірочних та на касах у магазинах Zara та Bershka. Асортимент досить різноманітний — тут представлено багато базових та трендових речей.

У Києві відновили роботу магазини Zara: подекуди вишикувалися черги до примірочних
Магазин Zara у Києві. Фото: Суспільне/Юрій Свиридюк

У Києві відновили роботу магазини Zara: подекуди вишикувалися черги до примірочних
Магазин Bershka у Києві. Фото: Суспільне/Юрій Свиридюк

Раніше видання Financial Times повідомило, що іспанська компанія Inditex, якій належить Zara, повідомила місцевим орендодавцям, що відкриття магазинів заплановане на початку квітня. Видання зазначає, що Zara однією з останніх повертається в Україну. Рішення ухвалене через місяці, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриється.

Inditex планує знову відкрити 50 своїх магазинів. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема, у торгових центрах Києва.

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