Іспанська компанія Inditex, якій належить мережа Zara, знову відчинила магазини в Україні, зокрема, у Києві. Вони були закриті після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який побував в одному з торгових центрів.

Люди вишиковувалися у черги біля примірочних та на касах у магазинах Zara та Bershka. Асортимент досить різноманітний — тут представлено багато базових та трендових речей.

Магазин Zara у Києві. Фото: Суспільне/Юрій Свиридюк

Магазин Bershka у Києві. Фото: Суспільне/Юрій Свиридюк

Раніше видання Financial Times повідомило, що іспанська компанія Inditex, якій належить Zara, повідомила місцевим орендодавцям, що відкриття магазинів заплановане на початку квітня. Видання зазначає, що Zara однією з останніх повертається в Україну. Рішення ухвалене через місяці, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриється.

Inditex планує знову відкрити 50 своїх магазинів. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема, у торгових центрах Києва.