Станом на ранок 3 квітня, графіки погодинних відключень світла діють в Харкові. Наразі знеструмлено близько 115 тисяч споживачів. Також подовжено обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів у Криворізькому районі (Дніпропетровщина). Внаслідок негоди знеструмлено 337 населених пунктів в 7 областях України.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Наслідки негоди та інші причини: шквальний вітер знеструмив 337 населених пунктів в Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. З інших причин на ранок знеструмлено 388 населених пунктів. Через технічні пошкодження: є знеструмлення в Запорізькій, Миколаївській областях.

Наслідки обстрілів: через бойові дії є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.

Також через обстріл міста-супутника Слов’янської теплоелектростанції поранені три співробітники ТЕС. Постраждалі доставлені в лікарню. Вночі включено в роботу один енергоблок на тепловій електростанції. Погодні умови сприяють активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.

Імпорт та експорт електроенергії

У компанії додали, що на поточну добу передбачається імпорт електрики з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, загальним обсягом 5 415 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 091 МВт.

Експорт відбуватиметься в години нічного мінімуму споживання та в денні години активної роботи електростанцій на ВДЕ до Угорщини, Румунії та Молдови, загальним обсягом 1 487 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 269 МВт.