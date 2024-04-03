2 квітня працівники Житомирського рибоохоронного патруля під час рейду водоймами Коростенського району вилучили майже 500 метрів сіток та з пів сотні екземплярів риби. У рейді із рибоохоронним патрулем були кореспонденти Суспільного.

Рейд проводили на території Коростенського району. До водойми інспектори підійшли перед світанком. За словами заступника начальника відділу Житомирського рибпатруля Романа Дем’янчука, саме у цей час порушники правил рибальства, аби бути не поміченими, встановлюють чи знімають сітки.

Кореспондент Суспільного Дмитро Поліщук, який також був у рейді, розповів, що за кілька хвилин від початку рейду на протилежному березі у тепловізор інспектори помітили людину. Двома групами підійшли до чоловіка. Під час спілкування з’ясовали, що місцевий житель щойно встановив 2 сітки.

Знаряддя лову працівники рибоохорони витягли з води, риба у них потрапити не встигла. Чоловік пояснив, навіщо використав сітку.

"Зловив би якогось карася та підсмажив би якогось одного. Я живу тут поруч. Я ж їх на базар не понесу. Візьми зараз на базар їх понеси, то де ту рибу там можна продати?", — сказав чоловік.

Чоловік, який рибалив забороненими сітками, Коростенський район, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

За кілька кілометрів, під час обстеження наступної водойми, у воді інспектори помітили ще 4 сітки, розповів кореспондент Суспільного. Ці знаряддя лову поставили ймовірно вночі чи минулого вечора, сказав Роман Дем’янчук, адже у них були майже пів сотні карасів. Всю рибу витягають з сіток та випускають назад у водойму.

Риба, яку дістали із сіток, Коростенський район, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Рибпатруль випускає рибу, яка потрапила до сіток, у річку, Коростенський район, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Ці рибини виживуть, каже представник патруля. За його словами, вилучені сітки рибоохоронці опломбують та здадуть на зберігання.

"Всі заборонені знаряддя лову вилучаються з водойми. По-перше, якщо у знаряддях знаходиться риба, то ми її бережно вирізаємо з сітки і відпускаємо у її природнє середовище. А сітка вилучається з водойми, опломбовується і зберігається до знищення. Потім, коли приймається рішення про знищення — вона знищується механічним шляхом і потім залишки утилізуються на підприємстві", — сказав Роман Дем’янчук.

Заступник начальника відділу Житомирського рибпатруля Роман Дем’янчук, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Під час рейду інспектори проводять профілактичну роботу із рибалками, роз’яснюючи правила рибальства під час нерестової заборони. За словами Романа Дем’янчука, заборона на вилов риби діє з 1 квітня по 20 травня 2024 року на річках області. На водосховищах заборона триватиме до 9 червня. У цей період рибу можна ловити лише з берега та не більш, як на два гачки. За порушення правил рибальства передбачений штраф до 680 гривень, окрім того за кожну виловлену порушником рибину нараховуються збитки. Так, наприклад, за одного виловленого карася нарахують майже 1600 гривень, а один судак "коштуватиме" для порушника більш як 3500 гривень.

"Під час нерестового періоду риба має знаходитись у стані спокою, тому і заборонено пересування будь-яких човнів, а також вилов риби на різні донні вудки з великою кількістю гачків і дозволено вилов лише з берега, щоб риба могла спокійно віднереститись і дати потомство", — сказав Роман Дем’янчук.

Рибалки на одній із водойм Коростенського району, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Одна з водойм Коростенського району, Житомирщина, 2 квітня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Раніше Суспільне писало, що із 1 квітня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів Житомирщини розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби.

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