З 1 квітня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів Житомирщини розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби.

Про це 26 березня повідомила пресслужба Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

У нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства у посиленому режимі здійснюють контроль на водоймах.

"Нерест — один із найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що під час нересту забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден, за винятком установлених суднових ходів та суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання.

За недотримання вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

"Потужний природний інстинкт нересту стає у риб головним. Він приглушує рефлекси самозбереження. У цей час риба може стати легкою здобиччю для браконьєрів. В умовах війни, коли російські окупанти і так повсюдно знищують життя наших рибних популяцій, дуже важливо надати рибі можливість спокійно віднереститися. Тому закликаю усіх відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", — наголосив тимчасово виконуючий обов'язки Голови Держрибагентства Ігор Клименок.

Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм. У Житомирській області вона діятиме:

у водосховищах — з 1 квітня до 9 червня 2024 року;

у річках та їх кореневих водах — з 1 квітня до 20 травня 2024 року.

У придаткових водах річок строки заборони добування (вилову) водних біоресурсів визначені Правилами любительського рибальства та Правилами промислового рибальства.

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