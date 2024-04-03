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Роздають повістки за запитом ТЦК: як міськрада Чернівців проводить мобілізаційні заходи
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Роздають повістки за запитом ТЦК: як міськрада Чернівців проводить мобілізаційні заходи

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Чернівецька міська рада
Чернівецька міська рада. Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

У Чернівецькій міській раді є дві мобілізаційні групи, які займаються оповіщенням військовозобов'язаних людей. Вони отримують повістки від центрів комплектування та доставляють їх.

Про це на пресконференції 3 квітня розповів міський голова Роман Клічук.

"Наш обов'язок як влади полягає виключно в оповіщенні. Ми отримуємо інформацію про військовозобов'язаних та повістки, й дві групи виїздять за адресами, які надає ТЦК. На більше ми не маємо права згідно з законом – все інше контролює ТЦК та ОВА", – каже Клічук.

Водночас міський голова негативно ставиться до залучення місцевої влади до мобілізаційних заходів.

"Особисто моє ставлення – негативне. Вважаю, що роль міської влади не полягає у призові. Ми можемо надавати інформацію, яку маємо, наприклад, про місце реєстрації з ЦНАПу. Але такий закон ухвалений і ми його виконуємо", – каже Клічук.

Раніше на виконкомі затвердили графік перевірок понад 200 підприємств громади. Так перевіряють повноту та достовірність даних про військовозобов'язаних працівників. Цим займається комісія, до якої входять працівники міськради та співробітники міського центру комплектування.

Які документи перевіряють

Комісія перевіряє списки персонального військового обліку працівників, копії їхніх військово-облікових документів, а також журнали обліку результатів перевірок стану військового обліку працівників та звірятиме їх з даними міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Рішенням затвердили графік звірки даних персонального обліку працівників та план перевірки військового обліку. Під час звірки співставляють дані працівників у центрі комплектування, а під час перевірок комісія працює на підприємстві.

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