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Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області
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Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області

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Родина Павич виїхала з окупованих РФ Олешок Херсонської області влітку 2022 року. Спочатку на підконтрольну територію зміг вибратися батько з сином, через місяць — мати ще з двома дітьми.

Зараз родина Павич живе у Києві. Трирічний Гордій звик до того, що люди довкола можуть посміхатися і не треба боятися військових, як це було в Олешках, розповідають Андрій та Ольга Павич.

Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області
Херсонщина, Олешки, родина Павич до початку повномасштабного вторгнення РФ. Фото надав Андрій Павич

До війни Андрій працював у казначействі, Ольга — викладала українську мову у школі. Дорослі пригадують, як у перші дні, коли відбувалися бої за Антонівський міст, родиною ховалися в бомбосховищі, яке знаходилося в місцевій школі.

Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області
Херсонщина, Олешки, перші дні повномасштабного вторгнення РФ, АндрійПавич з сином у підвалі будинку, де ховались від обстрілів, лютий 2022 рік. Фото надав Андрій Павич

За їх словами, бомбосховище не було пристосоване, було багато людей, з дітьми спали просто на бетоні, на підлозі. Хоча було організоване харчування і була питна вода.

Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області
Херсонщина, тимчасово окуповані Олешки, намальований дітьми на асфальті крейдою український прапор, липень 2022 рік. Фото надав Андрій Павич

У липні 2022 року Андрія забрали російські військові.

"За мною приїхали на двох машинах: у балаклавах, як ФСБшники, зі зброєю, з балаклавами, на двох машинах. Перед цим, натягнули шапку, пов'язали скотч навколо голови, щоб я не бачив, куди мене везуть, посадили свою машину і повезли. Спустили мене в підвал, почали бити, питання ставити. Оскільки я колись працював в архівному відділі начальником архівного відділу, їм потрібні були ще списки виборців", — розказав чоловік.

Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області
Херсонщина, тимчасово окуповані Олешки, зруйнований російськими обстрілами будинок родини Павич, осінь 2023 рік. Фото надав Андрій Павич

Коли Андрія відпустили, разом з восьмирічним сином Єгором він виїхав до Києва. Ольга лишилась в Олешках з трирічним Гордієм та Софією 9 років. За два дні до затримання батька дівчинка зламала ногу, тому виїхати вони змогли лише у серпні.

"У росіян була мета запустити школу, знайомий мого брата розпитував мене де я і чому не йду працювати в школу. Дуже красиво говорив, щоб не переживала і відпустила дітей. І тоді, після слів брата я зрозуміла, що треба тікати", — каже Ольга.

Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області
Донька родини Павич, після перелому ноги на вилицях, підконтрольна Україні територія. Фото надав Андрій Павич

Понад рік родина живе у Києві. У столиці їм подобається, красива архітектура, будівлі. Часто всі разом вони гуляють містом, дітям подобається ходити по скляному мосту. У Києві діти ходять до школи та дитячого садка, батьки — працюють.

Ховались від обстрілів у підвалі, чоловіка військові РФ забирали та били: історія родини з Олешок Херсонської області
Київ, родина Павич з тимчасово окупованих Олешок на різдвяному святі, грудень 2023 рік. Фото надав Андрій Павич

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