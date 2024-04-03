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З 5 квітня право на пільговий проїзд у комунальному транспорті Чернівців матимуть лише студенти з транспортною карткою
Громадський транспортРегіони

З 5 квітня право на пільговий проїзд у комунальному транспорті Чернівців матимуть лише студенти з транспортною карткою

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Комунальний транспорт Чернівці
Комунальний транспорт Чернівців. Фото: Марія Ігнатюк/Суспільне Чернівці

З 5 квітня право на пільговий проїзд у комунальному транспорті Чернівців матимуть лише студенти з транспортною карткою – так вартість поїздки для них становитиме 6 гривень.

Про це повідомили на сторінці оператора безготівкового проїзду Айк'ю тікет - IQ ticket у Facebook.

Студенти без транспортної картки сплачуватимуть повну вартість проїзду: 12 гривень у тролейбусах та 14 гривень на комунальних автобусних маршрутах.

Де купити транспортну картку

Транспортну картку "Студентська" можна купити у водіїв, а також у мережевих торгових точках міста, зокрема магазинах "Тайстра", "Нива", пекарнях та кондитерських мережі "NikoNovа".

Вартість транспортної картки в буклеті — 200 гривень. Щоб підтвердити пільговий проїзд, студенти мають прикласти картку до валідатора й утримувати їх до сигналу про успішну валідацію. Водночас пасажир має мати з собою й студентський квиток.

Перевірити баланс на транспортній картці можна у чат-боті. 

Водночас право на пільговий проїзд студенти мають під час навчального року – це передбачено рішенням виконкому.

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