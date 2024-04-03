Тіло, яке знайшли у межах села Маршинці Чернівецької області, належить зниклому 34-річному військовому Михайлу Дімітрашу – це підтвердила ДНК-експертиза. Пошуки чоловіка тривали понад місяць.

Про це Суспільному повідомила речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

24 лютого місцева жителька звернулася до поліції, що її брат пішов з дому й не повернувся. За інформацією поліції, правоохоронці шукали чоловіка спільно з жителями громади.

Так знайшли скелетований труп чоловіка – воно було у полі в межах Маршинців. За результатами ДНК-експертизи встановили, що загиблий – безвісти зниклий буковинець.

У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" з примітками "безвісти зниклий" та "природня смерть".

Доповнено: З військовим прощаються 4 квітня об 11:00 в селі Котелеве, повідомили у спільноті Новоселицької громади у Facebook.

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