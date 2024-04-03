НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У селі на Буковині знайшли тіло зниклого безвісти військового Михайла Дімітраша
ПОЛІЦІЯРегіони

У селі на Буковині знайшли тіло зниклого безвісти військового Михайла Дімітраша

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Загиблий військовий Дмитро Дімітраш
Загиблий військовий Дмитро Дімітраш. facebook/Газета "Слово правди"

Тіло, яке знайшли у межах села Маршинці Чернівецької області, належить зниклому 34-річному військовому Михайлу Дімітрашу – це підтвердила ДНК-експертиза. Пошуки чоловіка тривали понад місяць.

Про це Суспільному повідомила речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

24 лютого місцева жителька звернулася до поліції, що її брат пішов з дому й не повернувся. За інформацією поліції, правоохоронці шукали чоловіка спільно з жителями громади.

Так знайшли скелетований труп чоловіка – воно було у полі в межах Маршинців. За результатами ДНК-експертизи встановили, що загиблий – безвісти зниклий буковинець.

У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" з примітками "безвісти зниклий" та "природня смерть".

Доповнено: З військовим прощаються 4 квітня об 11:00 в селі Котелеве, повідомили у спільноті Новоселицької громади у Facebook.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Житомир, хабар, ВЛК, поліція
На Житомирщині на хабарі затримали голову обласної військово-лікарської комісії та його спільників
Шахраї, авто, інтернет, поліція
Хотів купити авто — залишився без грошей. На Франківщині шахраї обдурили чоловіка на 330 тисяч гривень
коротич удар
РФ вдарила між населеними пунктами Харківського району: один чоловік загинув, двоє — поранені
Херсонщина, поліція
Привласнив автомобіль державного підприємства. Жителю Херсонщини оголосили про підозру
На початок