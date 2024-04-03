У Чернівцях навесні планують висадити алею з майже 50 тюльпанових дерев на вулиці Воробкевича, а також квітники з однорічними та багаторічними рослинами. Окрім того, висадять дерева та кущі на вулицях та у скверах, де раніше видалили аварійні.

Про це Суспільному розповіла заступниця керівника Тресту зеленого господарства Наталія Гончарова.

За її словами, кількість квітників, які висадять, цьогоріч буде менша. Поки невідомо скільки саме їх буде, бо лише надають пропозиції.

"Це повʼязано з тим, що ми будемо замінювати однорічні рослини на багаторічні квіти та кущі. Їх планують висадити в сквері по вулиці Героїв Майдану, 176. З багаторічників — це злакові, хости, очиток, шавлія. З кущів висадимо дерен білий, кізильник горизонтальний, калину, магнолію, барбарис", — каже Гончарова.

27 тисяч однорічників будуть висаджувати в кашпо у центральній частині міста: на площах Театральній, Центральній, Соборній та Філармонії. А також на вулиці Кобилянської. Це будуть петунії, бегонії, цинерарії, жоржини, колеуси та чорнобривці.

"Також на вулиці Воробкевича ми висаджуємо алею тюльпанових дерев в декілька етапів. Раніше там не було їх. Зараз ми вже висадили 37 тюльпанових дерев та плануємо висадити ще 11 дерев до кінця цього року", — каже Гончарова.

Дерева у місті висаджують двічі на рік: навесні та восени. Їх садять на вулицях та у скверах, де раніше видалили аварійні дерева.

Найбільше висадять у центрі міста: на вулицях Адама Міцкевича, Поштовій, Підкови, Героїв Майдану та Головній. Висадять липи, клени, платани, сакури та сливи Пісарді.

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