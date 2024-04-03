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Найбільше стадо в селі: як фермери на Рівненщині доглядають за коровами, телятами й бичком
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Найбільше стадо в селі: як фермери на Рівненщині доглядають за коровами, телятами й бичком

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Дмитро Клевака разом із дружиною Людмилою – найвідоміші фермери села Поляни на Рівненщині. Сім’я тримає сім корів, двох телят і бичка. Більше худоби немає в жодного місцевого жителя.

Фермери розповіли Суспільному, як доглядають за тваринами та скільки вдається заробити з продажу молока.

Дмитро і Людмила Клеваки прокидаються о 5:00, щоб почати доїти корів. Тоді стадо виганяють на пасовище, розташоване поруч із їхнім будинком. В обідню пору корів знову доять і втретє – ввечері.

За добу тварини дають понад 150 літрів молока, яке фермери продають Малинському молокозаводу. Людмила Клевака пояснила, таким чином за місяць вдається заробити до 25 тисяч гривень без врахування витрат на корм.

“Молоко дешеве – по дев’ять гривень. Щоб була якась реалізація, то можна було б і більше тримати, а немає ніякої реалізації молока. По дев’ять гривень здавати, порахувати сіно, борошно… А тримаємо заради того, що ми пенсіонери, а сидіти не хочем. За пенсію не хочем сидіти. Ми працюємо, трудимось”.

Найбільше стадо в селі: як фермери на Рівненщині доглядають за коровами, телятами й бичком
Людмила Клевака. Фото: Суспільне Рівне

Окрім корів фермери тримають бичка та двоє телят. Годують тварин буряками, борошном, силосом та сіном. Заготовляють корм впродовж літа та осені. Дмитро Клевака додав, що для однієї корови взимку на день потрібно давати три відра різних овочів і 15 кілограмів сіна, яке найліпше згребти власноруч.

Найбільше стадо в селі: як фермери на Рівненщині доглядають за коровами, телятами й бичком
Дмитро Клевака. Фото: Суспільне Рівне

Чоловік розповів, що зараз годувати тварин легше, через те, що у 2023 році заготовили більше сіна. Дмитро Клевака ладен тримати більше стадо, якщо отримає дотацію від держави. Для цього підготував необхідні документи:

“Якщо будуть давати сім тисяч гривень в місць, як один казав, то буду 100 корів тримати”.

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