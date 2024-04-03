На Житомирщині через негоду без електрики лишаються 48 населених пунктів

На Житомирщині пориви шквального вітру пошкодили лінії електропередач. Станом на дев'яту ранку 3 квітня без електрики лишаються 48 населених пунктів області.
Про це у своєму Telegram поінформувало "Житомиробленерго".
У повідомленні йдеться, що близько шести тисяч споживачів перебувають без електроенергії.
"Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, усувають наслідки негоди — сильного вітру, який призвів до пошкодження електромереж та знеструмлення споживачів", — пише пресслужба "Житомиробленерго".
Раніше Суспільне писало, що 2 квітня на Житомирщині через пориви шквального вітру без електрики лишилися понад 70 населених пунктів області.
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